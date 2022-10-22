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Зеленский наградил спикеров парламентов 12 стран

Суббота, 22 октября 2022, 10:48

Президент Владимир Зеленский наградил орденами князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов 12 стран мира.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Награды присвоены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

Орденом Ярослава Мудрого награждены, в частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент Бундестага Германии Барбель Бас, маршал Сейма Польши Эльжбета Витек и маршал польского Сената Томаш Гродзский, главы парламентов Латвии Инару Мурниеце, Эстонии Юри Ратас, Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Кроме того, Зеленский наградил президента Стортинга Королевства Норвегия Масуда Гарахани, председателя Сената парламента Ирландии Марка Дейли, председателя Собрания Республики Северная Македония Талата Джафери, председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии Ирен Келин, председателя Сената Франции Жерара Ларше и председателя Сабора Хорватии Гордана Яндроковича.

Ранее Зеленский вручил орден князя Ярослава Мудрого президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену.

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