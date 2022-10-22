Зеленський нагородив спікерів парламентів 12 країн

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами князя Ярослава Мудрого II ступеня спікерів парламентів 12 країн світу. Відповідний указ опублікований на сайті президента. Нагороди присвоєно "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі". Орденом Ярослава Мудрого нагороджено, зокрема, спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, президента Бундестагу Німеччини Барбель Бас, маршалка Сейму Польщі Ельжбету Вітек та маршалка польського Сенату Томаша Гродзького, голів парламентів Латвії Інару Мурніеце, Естонії Юрі Ратаса, Литви Вікторію Чмілітє-Нільсен. Крім того, Зеленський нагородив президента Стортингу Королівства Норвегія Масуда Гарахані, голову Сенату парламенту Ірландії Марка Дейлі, голову Собранія Республіки Північна Македонія Талата Джафері, голову Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Ірен Келін, голову Сенату Франції Жерара Ларше та голову Сабору Хорватії Гордана Яндроковича. Раніше Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і державному секретарю Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкену.

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