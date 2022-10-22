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Джонсон вернулся в Лондон на фоне ожиданий его вступления в гонку за пост премьера

Суббота, 22 октября 2022, 13:04

Самолет экс-премьера Британии Бориса Джонсона приземлился в аэропорту Лондона, ожидается, что он вступит в соревнование за лидерство в Консервативной партии, чтобы снова возглавить правительство Британии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Самолет Джонсона приземлился в лондонском аэропорту Гатвик, экс-премьер прервал отдых в Доминиканской Республике после отставки премьера Лиз Трасс.

За полетом самолета следили около 7000 пользователей сайта FlightRadar24.

По словам американского корреспондента канала Марка Стоуна, Джонсон летел обратно в экономическом классе вместе с женой и детьми, и реакция была "смешанной", поскольку он и его семья сели на борт самолета раньше всех остальных.

По его словам, несколько пассажиров выглядели "несколько озадаченными" и прозвучало несколько возгласов.

Джонсон официально подал в отставку шесть недель назад после ряда скандалов и массовых отставок среди его министров, но все еще пользуется популярностью среди некоторых депутатов от -тори и членов партии.

Три министра кабинета министров заявили, что поддержат Джонсона на выборах: Джейкоб Рис-Могг, министр бизнеса, Бен Уоллес, министр обороны, и Саймон Кларк, министр по вопросам выравнивания.

Депутаты от тори, желающие принять участие в гонке за лидерство, должны заручиться поддержкой 100 депутатов до 14:00 понедельника.

Как сообщалось, бывший министр финансов Британии Риши Сунак уже смог заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-консерваторов, что позволяет ему бороться за лидерство в Консервативной партии.

Напомним, по результатам опроса британцы считают, что Сунак будет лучшим премьером, чем Джонсон.

20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

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Великобритания

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