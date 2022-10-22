Джонсон повернувся до Лондона на тлі очікувань його вступу в гонку за посаду прем’єра

Літак експрем’єра Британії Бориса Джонсона приземлився в аеропорту Лондона, очікується, що він вступить у змагання за лідерство в Консервативній партії, щоб знову очолити уряд Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Літак Джонсона приземлився в лондонському аеропорту Гатвік, експрем'єр перервав відпочинок в Домініканській Республіці після відставки прем'єрки Ліз Трасс.

За польотом літака стежили близько 7000 користувачів сайту FlightRadar24.

За словами американського кореспондента каналу Марка Стоуна, Джонсон летів назад в економічному класі разом з дружиною та дітьми, і реакція була "змішаною", оскільки він та його сім'я сіли на борт літака раніше за всіх інших.

За його словами, кілька пасажирів виглядали "дещо спантеличеними" і пролунало кілька вигуків.

Джонсон офіційно подав у відставку шість тижнів тому після низки скандалів та масових відставок серед його міністрів, але все ще користується популярністю серед деяких депутатів від -торі та членів партії.

Три міністри кабінету міністрів заявили, що підтримають Джонсона на виборах: Джейкоб Ріс-Могг, міністр бізнесу, Бен Воллес, міністр оборони, і Саймон Кларк, міністр з питань вирівнювання.

Депутати від торі, які бажають взяти участь у перегонах за лідерство, повинні заручитися підтримкою 100 депутатів до 14:00 понеділка.

Як повідомлялося, колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак вже зміг заручитися підтримкою щонайменше 100 депутатів-консерваторів, що дозволяє йому змагатися за лідерство в Консервативній партії.

Нагадаємо, за результатами опитування британці вважають, що Сунак буде кращим прем'єром, ніж Джонсон.

20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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