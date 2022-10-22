Тысячи людей протестуют в Германии, требуя солидарности в вопросе энергетической помощи

Десятки тысяч протестующих в шести немецких городах собрались в субботу, чтобы требовать более справедливого распределения государственных средств на борьбу с ростом цен на энергоносители и стоимости жизни и более быстрого перехода от ископаемого топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Протестующие прошли маршем в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне, держа плакаты с лозунгами обо всем, от снижения инфляции до отказа от ядерной энергетики и увеличения субсидий на цены на энергоносители для бедных.

По данным Гринпис, одного из организаторов, в акциях приняли участие около 24 000 человек. Полиция заявила, что в Берлине собралось около 1,800 протестующих.

"Мы хотим показать, что нам срочно нужна финансовая помощь гражданам, которая является социально сбалансированной. Правительство делает много, но распределяет средства как из воронки. Люди с низким уровнем дохода нуждаются в большей поддержке, чем состоятельные", - сказала Андреа Кочиш, заместитель председателя профсоюза ver.di, одного из профсоюзов-организаторов протестов.

"Я считаю, что было бы лучше, если бы мы распределяли средства более справедливо. Есть миллионеры, которые говорят, что хотят платить больше налогов. Я не вижу, чтобы что-то происходило в этом направлении", - сказал Ульрих Франц, участник акции протеста в Берлине.

Парламент Германии в пятницу одобрил правительственный пакет спасения в размере 200 миллиардов евро, который направлен на защиту компаний и домохозяйств от воздействия стремительного роста цен на энергоносители.

Пакет включает единовременную выплату для покрытия одного ежемесячного счета за газ для домохозяйств, малого и среднего бизнеса, а также механизм ограничения цен с марта.

Он также будет финансировать ограничения цен на электроэнергию для домохозяйств и промышленности задним числом с марта для спотовых цен и с декабря для будущих цен, с дополнительным финансированием за счет прибыли электроэнергетических компаний.