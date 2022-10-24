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Генсек НАТО: утверждения России об украинской "грязной бомбе" абсурдны

Понедельник, 24 октября 2022, 18:02

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя обвинения России в отношении Украины в создании "грязной бомбы", предостерег Москву от использования ложных заявлений как повод для эскалации войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг сказал в интервью Politico в понедельник.

"Утверждение о том, что Украина готовится использовать "грязные бомбы" в Украине, является абсурдным", - заявил генсек Альянса.

Он отметил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории", за освобождение которой она так тяжело борется, абсурдно.

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели ранее со стороны России - в Сирии, но также в начале войны, или непосредственно перед началом войны в феврале. Речь идет о том, что Россия обвиняет других в том, что они делают то, что намерены делать сами", - сказал Столтенберг.

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Он предостерег Россию от использования ложных обвинений "как любой повод для дальнейшей эскалации войны в Украине".

Напомним, в течение воскресенья министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (Франции, Турции и Великобритании), рассказывая об украинской "грязной бомбе".

РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

США, Британия и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

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Столтенберг Война с РФ

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