Шойгу поговорив про "брудну бомбу" України з главою Міноборони Туреччини

Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу в неділю провів телефонну розмову з турецьким візаві Хулусі Акаром.

Як передає "Європейська правда", про це міністерство оборони Росії повідомило у своєму Telegram-каналі.

Згідно з пресрелізом, сторони обговорили "ситуацію в Україні".

"Шойгу довів до турецького колеги свої заклопотаності з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", – зазначається в повідомленні.

Турецька сторона поки не повідомляла про зміст телефонної розмови.

Раніше в неділю Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константін Ґаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".