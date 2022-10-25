В Норвегии задержали двух россиян, которые фотографировали военные объекты

В норвежском районе Нордланд задержали двух россиян, которые занимались съемкой военных объектов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал TV2.

В течение последних недель в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. В связи с санкциями против России, российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

Сейчас в Нордланде арестованы еще два человека. По информации телеканала, их подозревают в том, что они фотографировали на камеру военные объекты.

"Полиция в Нордланде может подтвердить, что двое граждан России были арестованы на севере округа в субботу 22 октября. Им было предъявлено обвинение в незаконном фотографировании, и сегодня, в понедельник, они будут взяты под стражу. Дело будет передано в PST, и дальнейшим расследованием дела будет заниматься PST", сообщил TV 2 адвокат полиции и руководитель прокуратуры Северной Нордландии Штеффен Равносен.

Большинство арестов в последнее время были проведены на севере Норвегии. Во всех случаях обвиняемые отрицают уголовную вину. Сами они утверждают, что являются туристами.

Служба безопасности полиции, PST, на прошлой неделе взяла на себя национальную ответственность за расследование этих дел.

Неофициально сообщалось, что один из задержанных, возможно - сын близкого соратника президента России Владимира Путина.

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