У Норвегії затримали двох росіян, які фотографували військові об’єкти

У норвезькому районі Нордланд затримали двох росіян, які займалися зйомкою військових об’єктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал TV2.

Протягом останніх тижнів у Норвегії було заарештовано та затримано декілька громадян Росії з безпілотниками. У зв'язку з санкціями проти Росії, російським громадянам заборонено керувати безпілотниками на норвезькій території.

Наразі в Нордланді заарештовано ще двох осіб. За інформацією телеканалу, їх підозрюють у тому, що вони фотографували на камеру військові об'єкти.

"Поліція в Нордланді може підтвердити, що двоє громадян Росії були заарештовані на півночі округу в суботу 22 жовтня. Їм було пред'явлено звинувачення у незаконному фотографуванні, і сьогодні, в понеділок, вони будуть взяті під варту. Справа буде передана в PST, і подальшим розслідуванням справи займатиметься PST", повідомив TV 2 адвокат поліції і керівник прокуратури Північної Нордландії Штеффен Равносен.

Більшість арештів останнім часом були проведені на півночі Норвегії. У всіх випадках обвинувачені заперечують кримінальну провину. Самі вони стверджують, що є туристами.

Служба безпеки поліції, PST, минулого тижня перебрала на себе національну відповідальність за розслідування цих справ.

Неофіційно повідомлялося, що один із затриманих, можливо - син близького соратника президента Росії Владіміра Путіна.

Через підозрілий дрон на кілька годин закривали аеропорт Бергена.