Шольц рассказал, как видит "план Маршалла" для Украины: восстановление одновременно с модернизацией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

Олаф Шольц отметил, что хотя пока нет понимания, когда война завершится, планировать восстановление и механизмы, как это будет происходить, стоит уже сейчас - и именно создание таких структур и механизмов финансирования является целью этой конференции. Канцлер подчеркнул, что речь идет о стратегии на годы и десятилетия и это потребует усилий всего международного сообщества.

"Речь идет о не менее амбициозной цели, чем "План Маршалла" 21 века, задача на поколение, которую начнут реализовывать уже сейчас", - подчеркнул канцлер.

Он отметил, что это и "вызов на поколение", и одновременно возможности - если разумно воспользоваться случаем.

"Давайте не фокусироваться на восстановлении того, как все было и есть, но думать о том, что какой могла бы быть более передовая, самодостаточная, "устойчивая" Украина. Это могла бы быть Украина, которая является крупным производителем "зеленой" энергии, поставщиком промышленной и сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, передовая страна в сфере цифровых технологий, чьи IT-специалисты одни из лучших в мире, член ЕС с соответствующей инфраструктурой и законодательной рамкой.

Для меня, обязательства ЕС перед Украиной как будущим членом - это одно из самых значимых геополитических решений нашего времени. Наши глобальные усилия и для восстановления Украины, и для процедур ее приближения к ЕС породят масштабную синергию. Не только Украина, но и вся Европа станут от этого сильнее", - заявил Олаф Шольц.

Он отметил, что важно сейчас обсудить, какой могла бы быть общая "рамка" для восстановления Украины - прозрачная, эффективная и инклюзивная, на которую согласились бы все заинтересованные помогать Украине с восстановлением, упомянув также важность децентрализации, регионального развития, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата.

"Чем лучшую систему для восстановления Украины мы сейчас создадим, тем больше международной поддержки Украина получит в последующие годы", - подчеркнул Шольц.