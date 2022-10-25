Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шольц рассказал, как видит "план Маршалла" для Украины: восстановление одновременно с модернизацией

Вторник, 25 октября 2022, 10:59

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

Олаф Шольц отметил, что хотя пока нет понимания, когда война завершится, планировать восстановление и механизмы, как это будет происходить, стоит уже сейчас - и именно создание таких структур и механизмов финансирования является целью этой конференции. Канцлер подчеркнул, что речь идет о стратегии на годы и десятилетия и это потребует усилий всего международного сообщества. 

"Речь идет о не менее амбициозной цели, чем "План Маршалла" 21 века, задача на поколение, которую начнут реализовывать уже сейчас", - подчеркнул канцлер. 

Он отметил, что это и "вызов на поколение", и одновременно возможности - если разумно воспользоваться случаем.

"Давайте не фокусироваться на восстановлении того, как все было и есть, но думать о том, что какой могла бы быть более передовая, самодостаточная, "устойчивая" Украина. Это могла бы быть Украина, которая является крупным производителем "зеленой" энергии, поставщиком промышленной и сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, передовая страна в сфере цифровых технологий, чьи IT-специалисты одни из лучших в мире, член ЕС с соответствующей инфраструктурой и законодательной рамкой. 

Для меня, обязательства ЕС перед Украиной как будущим членом - это одно из самых значимых геополитических решений нашего времени. Наши глобальные усилия и для восстановления Украины, и для процедур ее приближения к ЕС породят масштабную синергию. Не только Украина, но и вся Европа станут от этого сильнее", - заявил Олаф Шольц.

Он отметил, что важно сейчас обсудить, какой могла бы быть общая "рамка" для восстановления Украины - прозрачная, эффективная и инклюзивная, на которую согласились бы все заинтересованные помогать Украине с восстановлением, упомянув также важность децентрализации, регионального развития, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционного климата. 

"Чем лучшую систему для восстановления Украины мы сейчас создадим, тем больше международной поддержки Украина получит в последующие годы", - подчеркнул Шольц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

В геноциде виноват не только Путин. Готов ли мир к "убийственному" иску против России?

"Так же как Холокост – это были не только газовые камеры, так и геноцид в Украине начинается с подстрекательства. С демонизации, дегуманизации и тому подобного".
25 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии

Что же известно о новом лидере британских консерваторов, которому со второй попытки удалось получить высший пост в своей партии? (укр.)
24 октября 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда

Польский атом: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет

Польша – одна из немногих европейских стран, где нет ни одной атомной электростанции. Однако вскоре это изменится.
24 октября 2022 — Станислав Желиховский , для Европейской правды