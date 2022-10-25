"Ми інвестуємо в майбутнього члена ЄС": Шольц розповів, як бачить “план Маршалла” для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України стане складним проєктом "на покоління", але це також можливість і зробити її більш передовою і сучасною, ніж до війни, поєднуючи цей процес із наближченням до вступу у Євросоюз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України у Берліні 25 жовтня.

Олаф Шольц зазначив, що хоча поки немає розуміння, коли війна завершиться, планувати відбудову і механізми, як це буде відбуватися, варто вже зараз - і саме створення таких структур і механізмів фінансування є метою цієї конференції. Канцлер наголосив, що йдеться про стратегію на роки й десятиліття і це потребуватиме зусиль всієї міжнародної спільноти.

"Йдеться про не менш амбітну мету, ніж "План Маршалла" 21 сторіччя, завдання на покоління, яке почнуть реалізовувати вже зараз", - наголосив канцлер.

Він зазначив, що це і "виклик на покоління", і, водночас, можливості - якщо розумно скористатися нагодою.

"Давайте не фокусуватися на відбудові того, як усе було і є, але думати про те, що якою могла би бути більш передова, самодостатня, "стійка" Україна. Це могла би бути Україна, яка є великим виробником "зеленої" енергії, постачальником промислової і сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, передова країна у сфері цифрових технологій, чиї ІТ-фахівці одні з кращих у світі, член ЄС з відповідною інфраструктурою і законодавчою рамкою.

Для мене, рішення ЄС підтримувати Україну як майбутнього члена - це одне з найбільш значущих геополітичних рішень нашого часу. Наші глобальні зусилля і для відбудови України, і для процедур її наближення до ЄС породять масштабну синергію. Не лише Україна, а й уся Європа стануть від цього сильнішими", - заявив Олаф Шольц.

Він зауважив, що важливо зараз обговорити, якою могла б бути загальна "рамка" для відбудови України - прозора, ефективна й інклюзивна, на яку погодилися би усі зацікавлені допомагати Україні з відбудовою, згадавши також важливість децентралізації, регіонального розвитку, боротьби з корупцією, покращення інвестиційного клімату.

"Чим кращу систему для відбудови України ми зараз створимо, тим більше міжнародної підтримки Україна отримає у наступні роки", - наголосив Шольц.