Германия передала Украине два надводных дрона

Германия в течение последней недели передала Украине два надводных беспилотных летательных аппарата.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из данных на сайте немецкого правительства.

Никаких подробностей о том, какие именно беспилотники получит Украина, не приводятся. Известно, что немецкая сторона планирует передать еще восемь таких аппаратов.

Надводные дроны - это суда, которые могут действовать без присутствия экипажа на борту. Традиционно они использовались для дистанционного минирования, но сейчас также могут применяться для разведки, мониторинга и перевозок.

Кроме того, Германия подтвердила анонсированную ранее президентом Франком-Вальтером Штайнмайером передачу двух реактивных систем залпового огня MARS II и самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Ранее Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США. Система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.

Ранее Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США. Система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.