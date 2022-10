Резников подтвердил четыре системы Hawk для Украины от Испании, намекает, что это только начало

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk, и что это - только первые из таких систем, которые партнеры планируют предоставить Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter.

"Благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение предоставить 4 системы противовоздушной обороны Hawk для Украины. Это быстрая реакция на просьбу Украины на шестом "Рамштайне". Дальше будет еще больше систем Hawk. Сейчас противовоздушная оборона - приоритет не только для Украины, но и для всей Европы", - написал он.

I’m grateful to my 🇪🇸 colleague Margarita Robles for the decision to send 4 Hawk air defense systems to Ukraine. It's quick response for 🇺🇦 request at #Ramstein 6

There are more Hawks on the way.

Today air defence is a priority not only for Ukraine, but for all of Europe.

🇺🇦🤝🇪🇸