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Резников подтвердил четыре системы Hawk для Украины от Испании, намекает, что это только начало

Пятница, 14 октября 2022, 07:55

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk, и что это - только первые из таких систем, которые партнеры планируют предоставить Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter.

"Благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение предоставить 4 системы противовоздушной обороны Hawk для Украины. Это быстрая реакция на просьбу Украины на шестом "Рамштайне". Дальше будет еще больше систем Hawk. Сейчас противовоздушная оборона - приоритет не только для Украины, но и для всей Европы", - написал он. 

Напомним, о решении Испании впервые стало известно из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, он сказал, что Мадрид передаст четыре пусковые установки этой системы.

Как известно, усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны было ключевой темой на шестой встрече формата "Рамштайн", которая проходила сразу после массированных ракетных ударов РФ по многим украинским городам и энергетической инфраструктуре.

12 октября Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США. Нидерланды анонсировали дополнительные зенитные ракеты для Украины стоимостью 15 миллионов евро, Великобритания - ракеты для NASAMS, которую пообещали предоставить США, и сотни дополнительных зенитных ракет других типов, вместе с большим количеством беспилотников и еще 18 гаубицами.

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Война с РФ Испания

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