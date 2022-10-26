Италия отозвала приглашение РФ на конференцию по нераспространению ОМУ

Министерство иностранных дел Италии в среду сообщило о коллегиальном решении отозвать направленное России приглашение на заседание группы экспертов по оперативным вопросам Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

Итальянское внешнеполитическое ведомство отметило, что решение об отзыве приглашения России было принято по согласованию с основными странами-участницами Инициативы. Италия сейчас председательствует в этом формате.

"Исключение мотивировано не только грубой агрессией России против Украины, но и в свете все более поляризационной и неблагоприятной позиции, которую Москва занимает на ключевых международных форумах по вопросам разоружения и нераспространения, недавно выступив против единодушного одобрения заключительного документа Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия", - отмечает МИД Италии.

Там также назвали спекулятивными утверждения представительницы МИД России Марии Захаровой, что Италия "грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия".

"Уже в 2014 и 2015 годах, в связи с российской интервенцией в Крыму и событиями на Донбассе, Российская Федерация была временно исключена из подобных форумов", - напомнили в ведомстве.

Инициатива по борьбе с распространением оружия массового уничтожения была введена бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2003 году и сейчас объединяет 105 стран мира. Инициатива направлена на противодействие незаконному обороту такого оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов.