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Італія відкликала запрошення РФ на конференцію з непоширення зброї масового знищення

Середа, 26 жовтня 2022, 22:21

Міністерство закордонних справ Італії в середу повідомило про колегіальне рішення відкликати надіслане Росії запрошення на засідання групи експертів з оперативних питань Ініціативи по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Італійське зовнішньополітичне відомство наголосило, що рішення про відкликання запрошення Росії було ухвалене за погодженням з основними країнами-учасницями Ініціативи. Італія нині головує в цьому форматі.

"Виключення мотивоване не лише брутальною агресією Росії проти України, але й у світлі все більш поляризаційної та несприятливої позиції, яку Москва займає на ключових міжнародних форумах з питань роззброєння та нерозповсюдження, нещодавно виступивши проти одностайного схвалення заключного документу Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – зазначає МЗС Італії.

США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ

Там також назвали спекулятивними твердження представниці МЗС Росії Марії Захарової, що Італія "грубо порушила свої повноваження, повністю підірвала довіру до себе, розписалася в неготовності сумлінно й неупереджено виконувати головуючі функції та організовувати багатосторонні заходи".

"Вже у 2014 та 2015 роках, у зв'язку з російською інтервенцією в Криму та подіями на Донбасі, Російська Федерація була тимчасово виключена з подібних форумів", – нагадали у відомстві.

Ініціатива по боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення була запроваджена колишнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим у 2003 році і наразі об’єднує 105 країн світу. Ініціатива спрямована на протидію незаконому обігу такої зброї, засобів її доставки та пов'язаних з нею матеріалів.

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Італія Росія

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