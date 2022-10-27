Италия может закрыть доступ к своим портам для кораблей, спасающих мигрантов

Новое итальянское правительство подготовило директивы, которые могут быть использованы для того, чтобы снова не допустить гуманитарные спасательные группы в итальянские порты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози подписал во вторник директиву, которая сообщает портовые и другие соответствующие органы о том, что спасательное судно SOS Mediteranée Ocean Viking и судно SOS Humanity "Humanity 1" не придерживались европейских норм при спасении 326 мигрантов в понедельник и вторник. Новый министр также заявил, что они действовали, не получив указаний от властей, ответственных за поисково-спасательные операции, в данном случае Ливии и Мальты.

Ежедневная газета Corriere della Sera сообщила в среду, что министерство рассматривает возможность блокирования доступа спасательных судов к итальянским водам, что будет соответствовать жесткой политике бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини в 2018-19 годах.

Председатель итальянской организации SOS Mediteranée сообщил, что группа не была официально уведомлена о новой директиве, и отрицает, что спасательное судно действовало вопреки нормам. Судно Ocean Viking, на борту которого находятся спасенные у берегов Мальты 146 человек, в том числе дети, в настоящее время ожидает уведомления о безопасном порту входа.

"Нас обвинили в том, что мы проводили спасательные работы в полной автономии, не информируя власти, и это неправда. Это абсолютно неправда", - сказал Алессандро Порро. "Власти, особенно в Италии, хорошо знают, что мы делаем, где мы это делаем, и шаг за шагом информируются. Наша процедура заключается в том, что как только мы идентифицируем судно, которое находится в затруднительном положении, мы информируем компетентные органы, будь то в Италии, Мальте, Ливии, или в стране нашего флага, Норвегии", - заявил он.

Он добавил, что капитаны судов обязаны помогать судам, терпящим бедствие, согласно международным конвенциям, тогда как заинтересованные страны должны заниматься координацией, чего не происходило с 2018 года.