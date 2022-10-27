Італія може закрити доступ до своїх портів для кораблів, що рятують мігрантів

Новий італійський уряд підготував директиви, які можуть бути використані для того, щоб знову не допустити гуманітарні рятувальні групи до італійських портів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі підписав у вівторок директиву, яка повідомляє портові та інші відповідні органи про те, що рятувальне судно SOS Mediteranée Ocean Viking і судно SOS Humanity "Humanity 1" не дотримувалися європейських норм під час порятунку 326 мігрантів в понеділок і вівторок. Новий міністр також заявив, що вони діяли, не отримавши вказівок від влади, відповідальної за пошуково-рятувальні операції, в даному випадку Лівії та Мальти.

Щоденна газета Corriere della Sera повідомила в середу, що міністерство розглядає можливість блокування доступу рятувальних суден до італійських вод, що відповідатиме жорсткій політиці колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні в 2018-19 роках.

Голова італійської організації SOS Mediteranée повідомив, що група не була офіційно повідомлена про нову директиву, і заперечив, що рятувальне судно діяло всупереч нормам. Судно Ocean Viking, на борту якого перебувають врятовані біля берегів Мальти 146 осіб, в тому числі діти, наразі очікує на повідомлення про безпечний порт входу.

"Нас звинуватили в тому, що ми проводили рятувальні роботи в повній автономії, не інформуючи владу, і це неправда. Це абсолютно неправда", - сказав Алессандро Порро. "Влада, особливо в Італії, добре знає, що ми робимо, де ми це робимо, і крок за кроком інформується. Наша процедура полягає в тому, що як тільки ми ідентифікуємо судно, яке перебуває у скрутному становищі, ми інформуємо компетентні органи, чи то в Італії, Мальті, Лівії, чи то в країні нашого прапора, Норвегії" – заявив він.

Він додав, що капітани суден зобов'язані допомагати суднам, які зазнають лиха, згідно з міжнародними конвенціями, тоді як зацікавлені країни повинні займатися координацією, чого не відбувалося з 2018 року.