В Эстонии раскритиковали лидера правой партии за слова, что они "не за РФ или Украину, а за мир"

Представители фракций в Рийгикогу раскритиковали слова вице-президента оппозиционной крайне правой партии EKRE Марта Хельме о том, что они "не за Россию или Украину, а за мир".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В среду Хельме-старший в эфире общественного вещателя высказал предположение, что одним из факторов поддержки его политсилы может быть нейтральная позиция относительно войны в Украине.

"По нашему мнению, лучшее решение - это мирное соглашение, как бы это ни было сложно для обеих сторон, по меньшей мере для того, чтобы больше не гибли люди. Мы не на стороне России или Украины, мы на стороне мира", - сказал Март Хельме.

Депутат из оппозиционной Центристской партии Энн Эесмаа заявил, что для него это заявление является полной неожиданностью, ведь речь идет о топ-политике, который гораздо лучше осведомлен о ситуации, чем рядовые граждане. "Эта позиция не просто непонятна - она неприемлема. И более того, 18 октября Хельме вместе с 87 коллегами из разных фракций голосовал за резолюцию Рийкикогу, резко осуждающую российскую агрессию (и признание российского режима террористическим. - ЕП)... Надеюсь, взгляды Хельме - который, похоже, радикально изменил личную позицию - не отражают взгляды всей партии", - заявил он.

Глава МИД Урмас Рейнсалу, представитель партии "Отечество", заявил, что такие заявления очень вредят и Украине, и Эстонии. "Я работаю над тем, чтобы убедить страны в другом конце света, что такая позиция - аморальна. А в Эстонии такая риторика тем более непонятна... Это смертельно опасная риторика и для Эстонии, и для Украины", - подчеркнул Рейнсалу.

Кристен Михал из правящей Партии реформ отреагировал критической колонкой в онлайн-издании, где отмечает, что Хельме своими словами сигнализирует, что ему безразлично, кто в этой ситуации является агрессором, и пытается заигрывать с русскоязычным электоратом.

Слова Хельме прокомментировали и ряд других депутатов и экспертов.