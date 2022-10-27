В Естонії розкритикували співлідера правої партії за слова, що вона "не за РФ чи Україну, а за мир"

Представники фракцій у Рійгікогу розкритикували слова віцепрезидента опозиційної крайньої правої партії EKRE Марта Хельме про те, що вони "не за Росію чи Україну, а за мир".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У середу Хельме-старший в ефірі суспільного мовника висловив припущення, що одним з факторів підтримки його політсили може бути нейтральна позиція щодо війни в Україні.

"На нашу думку, найкраще рішення - це мирна угода, як би це не було складно для обох сторін, щонайменш для того, щоб більше не гинули люди. Ми не боці Росії чи України, ми на боці миру", - сказав Март Хельме.

Депутат з опозиційної Центристської партії Енн Еесмаа заявив, що для нього ця заява є цілковитою несподіванкою, адже йдеться про топ-політика, який набагато краще обізнаний про ситуацію, ніж пересічні громадяни. "Ця позиція не просто незрозуміла - вона неприйнятна. І більш того, 18 жовтня Хельме разом з 87 колегами з різних фракцій голосував за резолюцію Рійкікогу, що різко засуджує російську агресію (і визнання російського режиму терористичним. - ЄП)… Сподіваюся, погляди Хельме - який, схоже, радикально змінив особисту позицію - не відображають погляди всієї партії", - заявив він.

Глава МЗС Урмас Рейнсалу, представник партії "Вітчизна", заявив, що такі заяви дуже шкодять і Україні, і Естонії. "Я працюю над тим, щоб переконати країни в іншому кінці світу, що така позиція - аморальна. А в Естонії така риторика тим більш незрозуміла… Це смертельно небезпечна риторика і для Естонії, і для України", - наголосив Рейнсалу.

Крістен Міхал з правлячої Партії реформ відреагував критичною колонкою в онлайн-виданні, де наголошує, що Хельме своїми словами сигналізує, що йому байдуже, хто у цій ситуації є агресором, та намагається загравати з російськомовним електоратом.

Слова Хельме прокоментували й низка інших депутатів та представників експертного середовища.