Конгрессмен-трампист пригласил Зеленского и Путина на "мирные переговоры" в Аризону

Конгрессмен-республиканец Пол Госар, являющийся одним из самых преданных сторонников экс-президента Дональда Трампа в Конгрессе, пригласил президентов Украины и России в штат Аризона, который он представляет, для проведения "мирных переговоров".

Как сообщает "Европейская правда", письмо, адресованное двум главам государств, опубликовано на сайте конгрессмена.

Ультраправый конгрессмен заявил, что "мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразличны к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации".

Он обвинил ООН в отсутствии серьезных усилий по мирным переговорам между Украиной и Россией, подчеркнув, что США платят более 3 миллиардов долларов в год организации и финансируют более 25% ее миротворческих операций.

"Я не дипломат. Но я не могу больше молчать, потому что смерть и разрушение не только продолжаются в Украине, но и финансируются моей собственной страной. Я вынужден пригласить президентов Путина и Зеленского в Аризону, чтобы начать переговоры о деэскалации ядерной напряженности, прекращении войны и прекращение печальных смертей и разрушений, наносящих ущерб обеим странам", - пишет Госар.

Он добавил, что "давно пора искать мирное решение в Украине", а месяцы эскалации вооружений и риторики "угрожают не только гражданам России и Украины, но и всему миру".

Госар – один из конгрессменов-республиканцев, голосовавших против выделения многомиллиардной экономической и военной помощи Украине. По его словам, помощь США предоставляется для финансирования "конфликта", в котором США "не должны участвовать".

Госар также поддерживал попытку заблокировать утверждение победы президента Джо Байдена на выборах 2020 года, на которых проиграл Дональд Трамп.

Как известно, 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.