Конгресмен-трампіст запросив Зеленського і Путіна на "мирні переговори" в Арізону 

Конгресмен-республіканець Пол Госар, який є одним із найвідданіших прихильників експрезидента Дональда Трампа у Конгресі, запросив президентів України та Росії до штату Арізона, який він представляє, для проведення "мирних переговорів".

Як повідомляє "Європейська правда", лист, адресований двом очільникам держав, опублікований на сайті конгресмена.

Ультраправий конгресмен заявив, що "світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені у деескалації".

Він звинуватив ООН у відсутності серйозних зусиль щодо мирних переговорів між Україною та Росією, наголосивши, що США платять понад 3 мільярди доларів на рік організації і фінансують понад 25% її миротворчих операцій.

"Я не дипломат. Але я не можу більше мовчати, бо смерть та руйнування не лише продовжуються в Україні, а й фінансуються моєю власною країною. Я змушений запросити президентів Путіна і Зеленського до Арізони, щоб почати переговори про деескалацію ядерної напруженості, припинення війни і припинення сумних смертей і руйнувань, які завдають шкоди обом країнам", - пише Госар.

Він додав, що "давно настав час шукати мирне рішення в Україні", а місяці ескалації озброєнь та риторики "загрожують не лише громадянам Росії та України, а й усьому світу".

Госар - один із конгресменів-республіканців, що голосували проти виділення багатомільярдної економічної та військової допомоги Україні. За його словами, допомога США надається для фінансування "конфлікту", у якому США "не повинні брати участі".

Госар також підтримував спробу заблокувати затвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах 2020 року, на яких програв Дональд Трамп.

Як відомо, 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.