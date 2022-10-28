Глава МИД Эстонии выступил за возвращение контроля на внутренних границах Шенгена
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, чтобы вести учет иностранцев, временно находящихся в Эстонии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.
"Однозначная позиция министерства иностранных дел заключается в том, что здесь нужен усиленный контроль и большая ясность", - сказал Рейнсалу.
"У нас на территорию Эстонии въехало более 100 000 граждан Украины, и нам важно четко знать, где находятся [эти] люди. И проверять, кто сюда приезжает и кто отсюда выезжает. Поэтому МИД считает разумным без промедления ввести контроль на внутренних границах Шенгенской зоны", - сказал Рейнсалу.
Он также заявил о необходимости ввести обязательную регистрацию для иностранцев, находящихся в Эстонии.
Между тем министр внутренних дел Лаури Ляенеметс сказал, что у государства есть хорошее представление о людях, находящихся в Эстонии, и ни одно силовое ведомство не видит необходимости закрывать шенгенскую границу.
"По сути, это стоило бы 7,3 млн евро в месяц. Это означает дополнительно 150 чиновников полиции на границе, это означает снятие чиновников полиции с восточной границы, потому что кто-то должен будет начинать управлять [контролем на Шенгенской границе]. Это означает ослабление, так сказать, охраны восточной границы в аспекте профессионализма и, разумеется, привлечение Кайтселийта", - сказал Ляенеметс.
"Правоохранительные органы говорят, что нет необходимости начинать внимательно просматривать латвийские номерные знаки в ущерб внутренней безопасности. Есть несколько других возможностей", - добавил глава МВД.
Он отметил, что украинские беженцы продолжают прибывать в Эстонию, и в Европе следует начать переговоры о перераспределении беженцев.
"Очевидно, что мы должны сделать предложение другим европейским странам и начать переговоры, чтобы военных беженцев принимал также кто-то другой. Если эта война продлится еще год, то количество беженцев будет расти и расти, и в какой-то момент наступит предел, когда в наших детских садах не будет мест, в школах не будет мест, и я надеюсь здесь на решительные действия Министерства иностранных дел", - сказал Ляенеметс.