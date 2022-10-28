Глава МЗС Естонії виступив за повернення контролю на внутрішніх кордонах Шенгену
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за відновлення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони, щоб вести облік іноземців, які тимчасово перебувають в Естонії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.
"Однозначна позиція міністерства закордонних справ полягає в тому, що тут потрібен посилений контроль і велика ясність", - сказав Рейнсалу.
"У нас на територію Естонії в'їхало понад 100 000 громадян України, і нам важливо чітко знати, де перебувають [ці] люди. І перевіряти, хто сюди приїжджає і хто звідси виїжджає. Тому МЗС вважає розумним без зволікання ввести контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони", - сказав Рейнсалу.
Він також заявив про необхідність запровадити обов'язкову реєстрацію для іноземців, які перебувають в Естонії.
Тим часом міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс сказав, що в держави є гарне уявлення про людей, які перебувають в Естонії, і жодне силове відомство не бачить необхідності закривати шенгенський кордон.
"По суті, це коштувало б 7,3 млн євро на місяць. Це означає додатково 150 чиновників поліції на кордоні, це означає зняття чиновників поліції зі східного кордону, тому що хтось повинен буде починати керувати [контролем на Шенгенському кордоні]. Це означає ослаблення, так би мовити, охорони східного кордону в аспекті професіоналізму і, зрозуміло, залучення Кайтселійта", - сказав Ляенеметс.
"Правоохоронні органи кажуть, що немає необхідності починати уважно переглядати латвійські номерні знаки на шкоду внутрішній безпеці. Є кілька інших можливостей", - додав глава МВС.
Він зазначив, що українські біженці продовжують прибувати в Естонію, і в Європі слід почати переговори про перерозподіл біженців.
"Очевидно, що ми повинні зробити пропозицію іншим європейським країнам і почати переговори, щоб воєнних біженців приймав також хтось інший. Якщо ця війна триватиме ще рік, то кількість біженців зростатиме і зростатиме, і в якийсь момент настане межа, коли в наших дитячих садочках не буде місць, у школах не буде місць, і я сподіваюся тут на рішучі дії Міністерства закордонних справ", - сказав Ляенеметс.