МВД Эстонии планирует усилить контроль над украинскими беженцами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс объявил об усилении контроля над беженцами из Украины, чтобы улучшить предоставление им социальных услуг и лучше оценить способность Таллинна принимать их в будущем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Эстонское МВД инициирует изменения в закон об иностранцах, согласно которому все лица, находящиеся в Эстонии и пользующиеся режимом международной или временной защиты, будут обязаны сообщать органам власти актуальное местонахождение и контактные данные.

"До сих пор мы настойчиво просили украинских военных беженцев предоставить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное - обеспечить необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, которые прибывают сюда, начиная от места в школе или детском саду и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка", - пояснил Ляенеметс.

Кроме того, правительство Эстонии одобрило меры по усилению пограничного контроля, в частности информационный обмен с Украиной и обмен опытом с украинскими пограничниками. Планируется также дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на эстонских границах.

В эстонском МВД отмечают, что изменения в закон не означают, что украинских беженцев рассматривают как угрозу национальной безопасности страны.

По официальным данным, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пересечения границы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, еще находятся на рассмотрении заявления 2623 человек.

Как сообщалось, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, чтобы вести учет иностранцев, временно находящихся в Эстонии.