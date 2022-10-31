Роспропаганда запустила фейк о "российских" Херсоне и Запорожье в испанском учебнике

Россияне распространяют фейк об испанских учебниках, в которых Херсон и Запорожье якобы изобразили российскими.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Пропагандисты утверждают, что испанцы начали изображать Россию на карте "в ее новых границах", то есть вместе с временно оккупированными территориями Украины.

Как отмечают на фактчекинговом ресурсе StopFake, этот фейк в РФ был создан с помощью фоторедактора и карты из учебника географии, изданного в Мексике еще в 2016 году. Соответствующие подтверждения видны на скриншоте из учебника: издатель – Secretaría de Educación Pública – министерство народного образования Мексики. Также видна надпись "Impreso in Mexico" - "Напечатано в Мексике".

На оригинальной карте из мексиканского учебника Украина изображена в границах 1991 года. Чтобы убедить читателей, что временно оккупированные территории якобы признаны ЕС, пропагандисты манипулируют с цветами – захваченные территории вместе с РФ обозначены белым цветом, а Украина и ЕС – оранжевым. Оригинальная карта из учебника (изображение слева) отличается от карты пропагандистов (изображение справа).

На самом же деле ЕС не признал псевдореферендумов и ввел ответные санкции на действия РФ, а Генассамблея ООН 143 голосами осудила фейкореферендумы. Эти факты отрицают кремлевскую манипуляцию о "признании территорий".

Ранее в октябре правительство Венгрии пообещало исправить ситуацию с провокационным содержанием онлайн-учебника по географии для 8-классников, в котором российскую агрессию против Украины трактуют как гражданский конфликт, раздувающийся Россией, ЕС и США.