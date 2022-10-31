Роспропаганда запустила фейк про "російські" Херсон і Запоріжжя у іспанському підручнику

Росіяни поширюють фейк про іспанські підручники, у яких Херсон і Запоріжжя нібито зобразили російськими.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Пропагандисти стверджують, що іспанці почали зображати Росію на карті "у її нових кордонах", тобто разом із тимчасово окупованими територіями України.

Як зазначають на фактчекінговому ресурсі StopFake, цей фейк у РФ створили за допомогою фоторедактора та карти із підручника географії, виданого у Мексиці ще у 2016-му році. Відповідні підтвердження видно на скриншоті з підручника: видавець – Secretaría de Educación Pública – міністерство народної освіти Мексики. Також видно напис "Impreso in Mexico" – "Надруковано в Мексиці".

На оригінальній карті з мексиканського підручника Україна зображена у межах кордонів 1991 року. Щоб переконати читачів, що тимчасово окуповані території нібито визнані ЄС, пропагандисти маніпулюють з кольорами – захоплені території разом із рф позначені білим кольором, а Україна та ЄС – помаранчевим. Оригінальна карта з підручника (зображення зліва) відрізняється від карти пропагандистів (зображення справа).

Насправді ж ЄС не визнав псевдореферендумів та ввів санкції у відповідь на дії рф, а Генасамблея ООН 143 голосами засудила фейкореферендуми. Ці факти заперечують кремлівську маніпуляцію про "визнання територій".

Раніше у жовтні уряд Угорщини пообіцяв виправити ситуацію з провокативним змістом онлайн-підручника з географії для 8-класників, у якому російську агресію проти України трактують як громадянський конфлікт, який роздмухують Росія, ЄС і США.