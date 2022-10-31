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Эстония хочет существенно расширить запретную зону на границе с РФ

Понедельник, 31 октября 2022, 08:29

МВД Эстонии планирует изменить ширину пограничной полосы, проходящей параллельно восточной границе: с нынешних десяти метров до 300 метров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам руководителя отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, необходимость расширения пограничной полосы возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе.

"Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции", - пояснил Мяги.

С помощью изменения пограничной полосы будет выровнена вся пограничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.

"С нашей точки зрения, важно то, чтобы линия была прямая, поскольку при зигзагах и изгибах нужно гораздо больше техники. Кроме того, зона будет четко обозначена, и люди будут понимать, что рядом расположена государственная граница и дальше идти нельзя", - добавил Мяги.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, чтобы вести учет иностранцев, временно находящихся в Эстонии.

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Эстония

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