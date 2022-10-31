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Естонія хоче істотно розширити заборонену зону на кордоні з РФ

Понеділок, 31 жовтня 2022, 08:29

МВС Естонії планує змінити ширину прикордонної смуги, що проходить паралельно східному кордону: з нинішніх десяти метрів до 300 метрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами керівника відділу прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ Естонії Янека Мягі, необхідність розширення прикордонної смуги виникла, коли почалося будівництво прикордонної інфраструктури на східному кордоні.

"Ми зрозуміли, що чинна регуляція більше не дозволяє добре охороняти цей кордон, на десяти метрах неможливо розмістити всю прикордонну інфраструктуру, патрулювати, створити там нормальні спостережні позиції", - пояснив Мягі.

За допомогою зміни прикордонної смуги буде вирівняна вся прикордонна, звивиста зараз через природні умови зона, і надалі людям буде простіше зрозуміти, де заборонено перебувати.

"З нашого погляду, важливо те, щоб лінія була пряма, оскільки при зигзагах і вигинах потрібно набагато більше техніки. Крім того, зона буде чітко позначена, і люди розумітимуть, що поруч розташований державний кордон і далі йти не можна", - додав Мягі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за відновлення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони, щоб вести облік іноземців, які тимчасово перебувають в Естонії.

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Естонія

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