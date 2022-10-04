Польша ожидает начала процедуры одобрения восьмого пакета санкций ЕС во вторник

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось ожидает, что во вторник послы ЕС начнут формальную процедуру принятия восьмого санкционного пакета против России.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

"Европейская комиссия подготовила новый, обновленный пакет санкционных предложений. Сейчас у нас есть некая процедура молчания. Столицы государств-участников должны до завтра до 10 часов утра подтвердить, что проблемные положения, которые еще нужно было доработать, приняты. Завтра (во вторник. - Ред.) во второй половине дня мы уже начинаем формальную процедуру принятия санкционного пакета", - сказал он в понедельник после встречи послов.

Он отметил, что, по его мнению, договоренность будет достигнута, подчеркнув, что предложения Польши были, впрочем, были гораздо амбициознее.

"Однако так происходит с каждым пакетом санкций. Важно время, и важно сохранить единство, а также определенный уровень амбиций. По-моему, это хороший пакет, в частности, из-за введения правового критерия, чтобы не допустить обхода санкций", — сказал он.

Как сообщалось, послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник не достигли договоренности по восьмому пакету санкций против РФ.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила новые санкции против России, включая жесткие торговые ограничения и ограничения цен на нефть для третьих стран.