Польща очікує початку процедури схвалення восьмого пакету санкцій ЄС у вівторок

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось очікує, що у вівторок посли ЄС почнуть формальну процедуру ухвалення восьмого санкційного пакету проти Росії.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

"Європейська комісія підготувала новий, оновлений пакет санкційних пропозицій. Зараз у нас є така собі процедура мовчання. Столиці держав-учасниць мають до завтра до 10 години ранку підтвердити, що проблемні положення, які ще потрібно було доопрацювати, прийняті. Завтра (у вівторок. - Ред.) в другій половині дня ми вже починаємо формальну процедуру ухвалення санкційного пакету", — сказав він у понеділок після зустрічі послів.

Він зазначив, що, на його думку, домовленість буде досягнута, підкресливши, що пропозиції Польщі були, втім, набагато амбітнішими.

"Однак так відбувається з кожним пакетом санкцій. Важливий час, і важливо зберегти єдність, а також певний рівень амбіцій. На мою думку, це хороший пакет, зокрема через запровадження правового критерію, щоб не допустити обходу санкцій", — сказав він.

Як повідомлялося, посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії, включаючи більш жорсткі торговельні обмеження та обмеження цін на нафту для третіх країн.