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Германия передала Украине еще две ремонтно-эвакуационные машины

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Среда, 5 октября 2022, 22:24

Правительство Германии в течение последней недели передало Украине две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 в рамках пакета военной помощи для противостояния агрессии России.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из обновления на сайте правительства Германии.

В августе Украина получила от Германии еще три Bergerpanzer 2, таким образом в целом их было передано пять.

Bergerpanzer 2
Bergerpanzer 2
ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Как пишет "Мілітарний", Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

Корпус ремонтно-эвакуационной машины состоит из сварной броневой стали. Вооружение прежде всего предназначено для самообороны и состоит из пулемета и дымовых пушек. Bergerpanzer 2 рассчитана на экипаж в четыре человека.

Ранее стало известно, что Германия готовит к передаче Украине четыре комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Также немецкое правительство готовится передать 10 мостовых систем, три средние мостовые системы и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.

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