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Німеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини

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Середа, 5 жовтня 2022, 22:24

Уряд Німеччини протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 в межах пакету військової допомоги для протистояння агресії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з оновлення на сайті уряду Німеччини.

У серпні Україна отримала від Німеччини ще три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п’ять.

Bergerpanzer 2
Bergerpanzer 2
Фото: Wikimedia Commons

Як пише "Мілітарний", Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.

Раніше стало відомо, що Німеччина готує до передачі Україні чотири комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

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