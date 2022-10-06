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США переместили к берегам Кореи авианосную ударную группу после последних ракетных пусков КНДР

Четверг, 6 октября 2022, 07:29

Соединенные Штаты после последних испытаний Северной Кореей баллистических ракет направили в воды вблизи Корейского полуострова авианосную ударную группу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

В четверг Южная Корея провела заседание Совета нацбезопасности в связи с тем, что КНДР запустила очередные две баллистические ракеты малой дальности - что является уже шестым испытанием за последние 12 дней. В коммюнике администрации президента подчеркнули, что на провокации будет решительный ответ - как демонстрирует перемещение в Японское море авианосца США USS Ronald Reagan и его ударной группы.

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов еще в среду сообщил, что американская авианосная ударная группа переместится в Японское море и этот шаг должен демонстрировать решимость Южной Кореи и США реагировать на любые провокации или угрозы Пхеньяна. 

В прошлом месяце эта ударная группа была задействована в совместных американо-корейско-японских учениях в международных водах, на которых отрабатывали противодействие субмаринам.

Как сообщалось, во вторник 4 октября КНДР впервые с 2017 года запустила баллистическую ракету над Японией, что привело к воздушной тревоге в стране и временной приостановке движения поездов в северной Японии. Ракета преодолела около 4500 километров.

После этого группа истребителей Южной Кореи и США осуществила совместный тренировочный вылет, во время которого корейский F-15K осуществил пуск двух бомб типа JDAM.

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КНДР

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