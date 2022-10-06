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CША перемістили до берегів Кореї авіаносну ударну групу після останніх ракетних пусків КНДР

Четвер, 6 жовтня 2022, 07:29

Сполучені Штати після останніх випробувань Північною Кореєю балістичних ракет спрямували у води поблизу Корейського півострова авіаносну ударну групу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

У четвер Південна Корея провела засідання Ради нацбезпеки у зв’язку з тим, що КНДР запустила чергові дві балістичні ракети малої дальності - що є вже шостим випробуванням за останні 12 днів. У комюніке адміністрації президента наголосили, що на провокації буде рішуча відповідь - як демонструє переміщення у Японське море авіаносця США USS Ronald Reagan та його ударної групи.

Південнокорейський об’єднаний комітет начальників штабів ще у середу повідомив, що американська авіаносна ударна група переміститься у Японське море і цей крок має демонструвати рішучість Південної Кореї та США реагувати на будь-які провокації чи погрози Пхеньяна. 

Минулого місяця ця ударна група була задіяна у спільних американсько-корейсько-японських навчаннях у міжнародних водах, на яких відпрацьовували протидію субмаринам.

Як повідомлялося, у вівторок 4 жовтня КНДР вперше з 2017 року запустила балістичну ракету над Японією, що призвело до повітряної тривоги в країні і тимчасового припинення руху поїздів у північній Японії. Ракета подолала близько 4500 кілометрів.

Після цього група винищувачів Південної Кореї та США здійснила спільний тренувальний виліт, під час якого корейський F-15K здійснив пуск двох бомб типу JDAM. 

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КНДР

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