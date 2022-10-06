Возле греческих островов утонули две лодки с десятками мигрантов: минимум 15 погибших

В ночь со среды на четверг 6 октября возле греческих островов Китера и Лесбос в Эгейском море потерпели крушение сразу две лодки с мигрантами, которые пытались морем добраться до ЕС, по меньшей мере 15 человек погибли.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В лодке, затонувшей в районе Лесбоса, было около 40 человек. 15 из них погибли, еще десяток спасли. Часть, как предполагают, могли самостоятельно добраться до берега. Спасательные службы продолжают операцию.

На борту лодки, потерпевшей крушение у берега Китеры с высокими прямовесными скалами, было до 95 человек. Большинство - 80 - уже спасли, спасательная операция продолжается при участии государственных и волонтерских организаций.

Ситуацию осложняет погода, сила ветра возле островов составляет от 7 до 10 баллов по шкале Бофорта.