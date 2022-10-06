Біля грецьких островів зазнали аварії два човни з десятками мігрантами: щонайменш 15 загиблих

У ніч з середи на четвер біля грецьких островів Кітера і Лесбос в Егейському морі зазнали аварії одразу два човни з мігрантами, які намагались морем дістатися до ЄС, щонайменш 15 осіб загинули.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У човні, що затонув в районі Лесбоса, було близько 40 осіб. 15 з них загинули, ще десяток врятували. Частина, як припускають, могли самостійно дістатися до берега. Рятувальні служби продовжують операцію.

На борту човна, що зазнав аварії біля берега Кітери з дуже стрімкими скелями, було до 95 осіб. Більшість - 80 - вже врятували, рятувальна операція триває за участі державних і волонтерських організацій.

Ситуацію ускладнює погода, сила вітру біля островів становить від 7 до 10 балів за шкалою Бофорта.