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Крупнейший военный корабль Британии сломался третий раз за последние месяцы

Пятница, 7 октября 2022, 18:40

Один из двух авианосцев королевского военно-морского флота Великобритании "Принц Уэльский" в пятницу утром потерпел очередную поломку - третью за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Экипаж авианосца в пятницу утром получил сообщение об очередной проблеме, которая, как утверждается, связана с бортовой системой контроля топливной трубы.

Ожидалось, что "Принц Уэльский" прибудет в понедельник утром в шотландский Файф, поэтому он должен был отправиться в пятницу утром, но теперь отправление авианосца отсрочили как минимум до вечера.

Напомним, в конце августа "Принц Уэльский" сломался у южного побережья страны вскоре после того, как отправился в миссию в Соединенные Штаты.

Причиной поломки авианосца стала неисправность 33-тонного пропеллера правого борта, из-за чего он был вынужден пропустить военно-морские учения в США. В шотландском Файфе должны состояться соответствующие ремонтные работы.

Королевские военно-морские силы Британии не сообщали, сколько продлится ремонт, но, по данным The Times, он может растянуться на месяцы.

"Принц Уэльский" - один из двух авианосцев на вооружении британского флота, флагманский корабль Североатлантического Альянса, который был полностью введен в эксплуатацию в 2021 году. Стоимость его строительства оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов.

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Великобритания

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