ЕС становится все труднее вводить санкции против России - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что из-за "усталости от войны" и "внутренних проблем, которые дают о себе знать", в Европейском Союзе все труднее сохранять единство в отношении санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас рассказала в интервью The Telegraph.

"Становится все труднее и труднее вводить санкции (в Европейском Союзе), и осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. В этом проблема", - сказала она.

В то же время эстонский премьер считает необходимым продолжать давление на Россию с тем, чтобы она не решила распространить захват на другие страны.

"После Украины он (Путин) положил глаз на Молдову. Он нацелился на Грузию, он нацелился на страны Балтии. Он этого, собственно, и не скрывал. Единственный способ остановить это - помочь Украине выиграть эту войну", - считает Каллас.

Ранее премьер-министр Эстонии заявила, что Россия может использовать уклонистов, которые сейчас убегают от мобилизации, как "следующее оружие" в своей гибридной войне против Европы.

Напомним, Совет Европейского Союза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Также Европейский Союз утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.