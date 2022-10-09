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ЄС стає все важче запроваджувати санкції проти Росії – прем’єрка Естонії

Неділя, 9 жовтня 2022, 08:55

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки" в Європейському Союзі все важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Telegraph.

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"Стає все важче і важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема", – сказала вона.

Водночас естонська прем’єрка вважає необхідним продовжувати тиск на Росію з тим, щоб вона не вирішила поширити загарбання на інші країни.

"Після України він (Путін) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну", – вважає Каллас.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії заявила, що Росія може використати ухилянтів, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи.

Як відомо, Рада Європейського Союзу в четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Також Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

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Естонія санкції Війна з РФ

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