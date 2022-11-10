В Сенате Чехии предлагают награждать супружеские пары за верность

Член Сената Чехии Итка Чаланкова предложила ввести сенатскую награду, которую бы вручали супружеским парам, хранящим верность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zprávy.

Инициатива Чаланковой должна быть рассмотрена на первом заседании подкомитета чешского Сената по вопросам семьи, который соберется через две недели. "Идея заключается в награждении супружеских пар за десятилетия совместной жизни. Мы хотим показать красоту брачного союза", - объясняет сенатор.

Чаланкова пока не придумала, как именно будут отбирать кандидатов на награду и как будут "проверять" супружескую верность. "Я думаю, что различные организации или муниципалитеты будут номинировать пары, которые являются хорошим примером", - предположила она.

Коллега Чаланковой, сенатор Даниэла Коваржова, известная поддержкой конституционного определения брака как союза мужчины и женщины, предлагает создать несколько видов мемориальных досок для награждения за верность.

"Идея заключается в награждении супругов, которые могут быть примером для других: золотые, серебряные и бронзовые плакетки за верность для супружеских пар, которые прожили вместе 70, 60 и 50 лет. Подкомитет почтит избранные пары и опубликует их жизненные истории. В то время, когда все бьют по семье и обожают всевозможные излишества, очень важно, когда официальный государственный орган заступается за тех, кто делает мир еще немного нормальным", - утверждает она.

Чаланкова соглашается и отвергает возможность вручения ее наград гражданским партнерам (то есть гомосексуальным парам). "Конечно, идея была не такой", - отвергает она.

"Мы хотим дать позитивный сигнал обществу. В то время, когда уровень разводов высокий и мало пар женятся, это необходимо", - считает сенатор.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан выступил против легализации однополых браков в стране и заявил, что наложит вето на соответствующий законопроект в случае его принятия.