У Сенаті Чехії пропонують нагороджувати подружні пари за вірність

Членкиня Сенату Чехії Їтка Чаланкова запропонувала запровадити сенатську нагороду, яку б вручали подружнім парам, що зберігають вірність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zprávy.

Ініціатива Чаланкової має бути розглянута на першому засіданні підкомітету чеського Сенату з питань сім’ї, який збереться через два тижні. "Ідея полягає у нагородженні подружніх пар за десятиліття спільного життя. Ми хочемо показати красу шлюбного союзу", – пояснює сенаторка.

Чаланкова поки що не придумала, як саме будуть відбирати кандидатів на нагороду і як "перевірятимуть" подружню вірність. "Я думаю, що різні організації або муніципалітети будуть номінувати пари, які є гарним прикладом", – припустила вона.

Колега Чаланкової, сенаторка Даніела Коваржова, відома підтримкою конституційного визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, пропонує створити кілька видів меморіальних дошок для нагородження за вірність.

"Ідея полягає у нагородженні подружжя, яке може бути прикладом для інших: золоті, срібні та бронзові плакетки за вірність для подружніх пар, які прожили разом 70, 60 та 50 років. Підкомітет вшанує обрані пари та опублікує їхні життєві історії. У той час, коли всі б'ють по сім'ї і обожнюють всілякі надмірності, дуже важливо, коли офіційний державний орган заступається за тих, хто робить світ ще трішки нормальним", – стверджує вона.

Чаланкова погоджується й відкидає можливість вручення її нагород цивільним партнерам (тобто гомосексульним парам). "Звичайно, ідея була не такою", - відкидає вона.

"Ми хочемо дати позитивний сигнал суспільству. У той час, коли рівень розлучень високий і мало пар одружуються, це необхідно", – вважає сенаторка.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан виступив проти легалізації одностатевих шлюбів у країні й заявив, що накладе вето на відповідний законопроєкт у разі його ухвалення.