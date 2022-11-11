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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейских: один погибший, один раненый

Пятница, 11 ноября 2022, 07:09

Один полицейский был убит и еще один ранен в результате нападения с ножом в Брюсселе.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Двое полицейских были доставлены в больницу после нападения на них недалеко от Северного железнодорожного вокзала Брюсселя в четверг вечером.

Нападавший также скончался в больнице после того, как его ранили на месте преступления.

Мотив нападавшего неизвестен, но представители антитеррористической службы говорят, что взяли расследование под свой контроль.

"Мы взяли дело под свой контроль, потому что есть подозрение о террористическом мотиве, который будет подтвержден или опровергнут следователями", - сказал пресс-секретарь Эрик Ван Дуйс.

Перед нападением двое полицейских патрулировали район.

По словам полиции, на место происшествия прибыл другой патруль и "нейтрализовал" нападавшего. Он получил ранения в ноги и живот, после чего был доставлен в больницу.

Один из местных жителей рассказал, что слышал "пять или шесть выстрелов" вскоре после нападения, которое произошло примерно в 19:15.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо написал в своем твите соболезнования семье и друзьям погибшего офицера: "Наши полицейские каждый день рискуют жизнью, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Сегодняшняя драма еще раз демонстрирует это".

Как известно, в ближайшие недели девять предполагаемых членов так называемого "Исламского государства" должны предстать перед судом за участие в терактах в Брюсселе 2016 года, когда погибли 32 человека.

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