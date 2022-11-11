У Брюсселі невідомий напав з ножем на поліцейських: один загиблий, один поранений

Одного поліцейського було вбито і ще одного поранено внаслідок нападу з ножем у Брюсселі.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Двох поліцейських доправили в лікарню після нападу на них недалеко від Північного залізничного вокзалу Брюсселя в четвер увечері.

Нападник також помер у лікарні після того, як його поранили на місці злочину. Мотив нападника невідомий, але представники антитерористичної служби кажуть, що взяли розслідування під свій контроль.

"Ми взяли справу під свій контроль, тому що є підозра про терористичний мотив, який буде підтверджений або спростований слідчими", - сказав прессекретар Ерік Ван Дуйс.

Перед нападом двоє поліцейських патрулювали район.

За словами поліції, на місце події прибув інший патруль і "нейтралізував" нападника. Він дістав поранення в ноги і живіт, після чого його доправили в лікарню.

Один із місцевих жителів розповів, що чув "п'ять або шість пострілів" незабаром після нападу, який стався приблизно о 19:15.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо написав у своєму твіті співчуття сім'ї та друзям загиблого офіцера: "Наші поліцейські щодня ризикують життям, щоб забезпечити безпеку наших громадян. Сьогоднішня драма ще раз демонструє це".

Як відомо, найближчими тижнями дев'ятеро ймовірних членів так званої "Ісламської держави" мають постати перед судом за участь у терактах у Брюсселі 2016 року, коли загинули 32 людини.