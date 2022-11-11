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Зеленский и Шольц провели телефонный разговор: о военной ситуации, инфраструктуре и G20

Пятница, 11 ноября 2022, 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский в своем Twitter отметил, что держит "постоянную связь" с Олафом Шольцом.

"Рассказал о ситуации на поле боя, в частности о новых российских ударах по гражданским. Поблагодарил за весомый вклад Германии в защиту нашего неба и границ. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне саммита G20", - написал он.

В коммюнике немецкой стороны вдобавок отмечают, что лидеры обсудили "конкретные меры по усилению энергетической инфраструктуры Украины". Шольц отметил, что Германия продолжает поддержку Украины с приоритетом на вопросы энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны.

Как сообщалось, правительство Германии решило выделить дополнительный 1 миллиард евро из своего бюджета на 2023 год в поддержку Украины. Деньги будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений.

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