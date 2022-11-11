Зеленський і Шольц провели телефонну розмову: про військову ситуацію, інфраструктуру та G20

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський у своєму Twitter зазначив, що тримає "постійний зв’язок" з Олафом Шольцом.

"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних. Подякував за вагомий внесок Німеччини у захист нашого неба й кордонів. Підтримали продовження "зернової ініціативи" й узгодили позиції напередодні саміту G20", - написав він.

У комюніке німецької сторони на додачу зазначають, що лідери обговорили "конкретні заходи для посилення енергетичної інфраструктури України". Шольц зазначив, що Німеччина продовжує підтримку України, наразі з пріоритетом на питаннях енергетичної інфраструктури і протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, уряд Німеччини вирішив виділити додатковий 1 мільярд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку України. Гроші будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів військових злочинів.

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