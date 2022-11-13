На популярной пешеходной улице Стамбула раздался взрыв, есть пострадавшие
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Воскресенье, 13 ноября 2022, 15:49
Воскресенье, 13 ноября 2022, 15:49
На улице Истикляль, одной из самых популярных туристических улиц в Стамбуле, в воскресенье раздался взрыв - около 10 человек пострадали.
Об этом сообщают турецкие СМИ, среди которых Sabah, пишет "Европейская правда".
Пока нет никакой официальной информации о причинах взрыва и о том, может ли это быть террористической атакой. Медиа публикуют фото с места происшествия.
На место взрыва было направлено большое количество бригад медиков и полиции. Сообщается о нескольких травмированных. По предварительным данным, пострадали 10 человек.
Телеканал CNN Türk сообщил, что 11 человек получили ранения.
Гражданское население просят покинуть район взрыва.
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