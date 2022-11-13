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На популярной пешеходной улице Стамбула раздался взрыв, есть пострадавшие

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Воскресенье, 13 ноября 2022, 15:49

На улице Истикляль, одной из самых популярных туристических улиц в Стамбуле, в воскресенье раздался взрыв - около 10 человек пострадали.

Об этом сообщают турецкие СМИ, среди которых Sabah, пишет "Европейская правда".

Пока нет никакой официальной информации о причинах взрыва и о том, может ли это быть террористической атакой. Медиа публикуют фото с места происшествия.

 
 

На место взрыва было направлено большое количество бригад медиков и полиции. Сообщается о нескольких травмированных. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Телеканал CNN Türk сообщил, что 11 человек получили ранения.

Гражданское население просят покинуть район взрыва.

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Турция инциденты

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