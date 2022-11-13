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На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є постраждалі

фото
Неділя, 13 листопада 2022, 15:49

На вулиці Істікляль, одній із найпопулярніших туристичних вулиці у Стамбулі, в неділю пролунав вибух - близько 10 осіб постраждали. 

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, серед яких Sabah, пише "Європейська правда".

Наразі немає жодної офіційної інформації про причини вибуху та про те, чи може це бути терористичною атакою. Медіа публікують фото з місця події.

 
 

На місце вибуху направили велику кількість бригад медиків та поліції. Повідомляється про кількох травмованих. За попередніми даними, постраждали 10 осіб. 

Телеканал CNN Türk повідомив, що 11 людей отримали поранення.

Цивільне населення просять залишити район вибуху.


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