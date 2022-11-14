Салливан о решении Путина не ехать на саммит G20: "говорит само за себя"

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит Группы двадцати "говорит само за себя".

Как сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой.

"Президент Путин принял решение по своим причинам, под давлением, под которым он оказался. Президент Байден находится или вскоре прибудет на Бали. Он там будет. Соединенные Штаты будут там, чтобы занять сильную позицию, чтобы помочь достичь позитивной повестки дня G-20. И мы считаем, что в контрасте (с Путиным) пребывание президента Байдена там демонстрирует, что он готов засучить рукава и помочь решать проблемы. Отсутствие там президента Путина говорит само за себя. И мне нечего добавить к этому", - отметил Салливан.

По его словам, Байден рассматривает саммит как возможность обсудить с лидерами стран пути преодоления глобальных вызовов, созданных войной России против Украины.

Джейк Салливан также будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммит, который начнется на индонезийском острове Бали 15 ноября.

Напомним, в Москве до последнего оставляли неопределенность по поводу того, поедет ли Путин на саммит, но в конце прошлой недели сообщили, что он не будет участвовать и отправит вместо себя главу МИД Сергея Лаврова. В Госдепе США сообщили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует никакого взаимодействия с ним.

Из-за присутствия России на саммите мировые лидеры планируют отказаться от "семейного фото" на G20.

Впрочем, неофициально стало известно, что хозяин саммита G20 давит на страны группы для смягчения критики России, чтобы сделать возможным совместное заявление по его итогам.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.