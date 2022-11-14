Cалліван про рішення Путіна не їхати на саміт G20: "говорить саме за себе"

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що рішення президента Росії Владіміра Путіна не їхати на саміт Групи двадцяти "говорить саме за себе".

Як повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда", про він сказав у спілкуванні з пресою.

"Президент Путін прийняв рішення зі своїх причин, під тиском, під яким він опинився. Президент Байден перебуває або незабаром прибуде на Балі. Він там буде. Сполучені Штати будуть там, щоб зайняти міцну позицію, щоб допомогти досягти позитивного порядку денного G-20. І ми вважаємо, що у контрасті (з Путіним) перебування президента Байдена там демонструє, що він готовий засукати рукави та допомогти вирішувати проблеми. Відсутність там президента Путіна говорить само за себе. І мені нема чого додати до цього", - зазначив Салліван.

За його словами, Байден розглядає саміт як нагоду обговорити з лідерами країн шляхи подолання глобальних викликів, створених війною Росії проти України.

Джейк Салліван також супроводжуватиме президента США Джо Байдена на саміт що розпочнеться на індонезійському острові Балі 15 листопада.

Нагадаємо, у Москві до останнього залишали невизначеність з приводу того, чи поїде Путін на саміт, але наприкінці минулого тижня повідомили, що він не братиме участі і відправить замість себе главу МЗС Сєргєя Лаврова. У Держдепі США повідомили, що державний секретар США Ентоні Блінкен не планує жодної взаємодії з ним.

Через присутність Росії на саміті світові лідери планують відмовитися від "сімейного фото" на G20.

Втім, неофіційно стало відомо, що господар саміту G20 тисне на країни групи для пом’якшення критики Росії, щоб уможливити спільну заяву за його підсумками.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.