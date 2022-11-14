Украина представила в ООН проект резолюции о возмещении ущерба за агрессию РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на специальной сессии Генеральной Ассамблеи в понедельник представил проект резолюции о механизме компенсации ущерба, нанесенного полномасштабной российской агрессией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем обращении к Генассамблее Кислица напомнил, что Россия блокирует работу Совета Безопасности ООН благодаря праву вето, не позволяя принять ни одного обязывающего решения с осуждением российской агрессии.

"Заблокировав Совет Безопасности, советские наследники пытаются утихомирить Генеральную Ассамблею. ООН больше не должна с этим мириться. Именно сейчас есть еще одна возможность послать четкий сигнал России и любому другому, кто когда-нибудь подумает о применении силы для перекройки международно признанных границ", - подчеркнул украинский дипломат.

Он подчеркнул, что голосование за резолюцию не означает принятия на сторону одной из сторон конфликта, ведь речь идет о поддержке Устава ООН, его целей и принципов и международного права в целом.

"Предложение, которое сегодня выдвигается перед вами, является провозглашением того, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости конкретного механизма возмещения убытков, который вдохнет жизнь в эту декларацию", - отметил Кислица.

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что резолюция касается не только России - "она будет работать в пользу всех тех, кому сейчас угрожает или может угрожать в будущем применение силы".

Напомним, в понедельник Генассамблея ООН собралась на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной.

Документ под названием "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины" был подготовлен Украиной при соавторстве почти полсотни стран. Он содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения убытков, причиненных Украине Россией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и тому подобное.

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.